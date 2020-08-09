شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة كلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تتفاعل النجمة ياسمين صبري مع متابعيها، مثلما ظهر مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام حيث نشرت أكثر من صورة لها في أحدث جلسة تصوير لها، والتي تميزت فيها من خلال إطلالة كلاسيكية بطابع مميز حيث ميزها اللون الأصفر التي كشفت ياسمين عن عشقها له من خلال تعليقها على الصور بايموشن قلب بنفس اللون، بالإضافة إلى تميزها بقميص كحلى.



ياسمين صبرى

يأتى ذلك بعدما نشرت الفنانة ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة خطفت إليها الأنظار حيث حصدت حوالى 160 ألف لايك بعد مشاركتها وظهرت من خلالها بمكياج هادئ.



صبرى

وتحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

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وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.