شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فيلم فريق BTS قبل أيام من طرحهم أغنية Dynamite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من إطلاق أغنيته السينجل الجديدة ، اعلن الفريق الكوري BTSعن خطوة جديدة لتنل بالتأكيد إعجاب قطاع كبير من عشاقي الفريق الغنائي الشهير ، و هي عرض فيلم " Break the Silence: The Movie " ، فحسب موقع CNN أن الفيلم سيطرح بدور السينما في أكثر من 70 دولة ابتداء من 10 سبتمبر ، وتم تحديد موعد عرضه في الولايات المتحدة ابتداء من 24 سبتمبر المقبل ، و حسب موقع " بيلبورد " أن الفيلم هو من إخراج Park Jun-soo .



الفريق الكوري

وأشار الموقع أن العمل يستعرض الكثير من اللقطات التي لا تنسي من جولة " Love Yourself: Speak Yourself tour " الغنائية لعام 2019 ، كما

Advertisements

يسلط الضوء علي جانب يجهله الكثير من محبي و عشاقي هذا الفريق ، حيث يبدأ أعضاء الفريق في سرد العديد من القصص التي لم يسبق لهم الكشف عنها من قبل " .

يذكر أن الفريق الكوري BTSيسعي حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ، حيث يمتلك BTS جدول مذهل يظهر الاحداث التي سيحرض جمهور هذا الفريق علي متابعتها سواء من اطلاق اعمال فنية ، أو التواجد بالحفلات أو البرامج ، و يبذل الفريق مجهود كبير في وضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة ​​"Dynamite " ، والمقرر أن تطلق في 21 أغسطس الجاري و هي باللغة الإنجليزية ، و هي أغنية من البومهم المقبل الذي لم يعلن الفريق عن اسمه حتي الان أو موعد إطلاقه ، كما يتم اطلاق الكليب الخاص بالأغنية في نفس اليوم .

وبعد ساعات من إطلاق أغنية ​​"Dynamite " سيظهر أعضاء الفريق في بث مباشر علي " VLIVE " و هي خدمة فيديو حية في كوريا الجنوبية تسمح للمشاهير الموجودين في البلاد ببث مقاطع فيديو حية على الإنترنت ، و من أجل الترويج لـ ​​"Dynamite " ، سيحل فريق BTS ضيفا علي برنامج " Today Show " وذلك يوم 24 أغسطس المقبل ،كما ينتظر محبي و عشاقي فريق BTS مشاركتهم حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 و هو واحد من أهم و أشهر الاحداث الفينة ، و من المقرر أن يقام في 30 أغسطس المقبل .