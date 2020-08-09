شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة البحرينية سلوى الجراش تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إحدى بطلات مسلسل "دفعة بيروت" صورة عبر حسابها الرسمي انستجرام بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا، وعلقت قائلة : بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من وباء كوفيد 19 وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك" وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتك على ايدي يا كورونا .
وشاركت سلوى الجراش في موسم رمضان الماضي بمسلسل "دفعة بيروت" الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة البحرينية سلوى الجراش تعلن إصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.