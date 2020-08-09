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الفنانة البحرينية سلوى الجراش تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إحدى بطلات مسلسل "دفعة بيروت" صورة عبر حسابها الرسمي انستجرام بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا، وعلقت قائلة : بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من وباء كوفيد 19 وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك" وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتك على ايدي يا كورونا .

وشاركت سلوى الجراش في موسم رمضان الماضي بمسلسل "دفعة بيروت" الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.

 

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