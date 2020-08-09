شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى إسكندر تعلن عودتها لزوجها يعقوب الفرحان بعد انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها لزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان بعد 10 أيام فقط من انفصالهما، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وكتبت ليلى قائلة: "ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر، وحرصت ليلى إسكندرعلى التعليق على أسئلة جمهورها حول قصة انفصالها وعودتها لزوجها يعقوب الفرحان، قائلة:" لم يحدث طلاق وأنهما عادا إلى بعض وأنها سعيدة بتلك الخطوة".



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وأعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، قبل أيام انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، وكتبت عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قائلة:" أعلنانفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان"، وقد تزوجت ليلى اسكندر عام 2015 وأنجبت منه نجلها يوسف.

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كما أعلنت زين شقيقه النجمة ديانا كرزون، عن انفصالها عن خطيبها "عبدالله كنعان"عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" الحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه تم فسخ خطوبتى على عبد الله كنعان و قدر الله وما شاء فعل".

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من اخراج عمر أرشيد.