أمل عرفة ترد على اتهامات ادعاء إصابتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الفنانة السورية أمل عرفة لعاصفة من الهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهموها بادعاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتحقيق مزيد من الشهرة.

وخرجت أمل عرفة عن صمتها لترد على هذه الاتهامات، قائلة في تصريحات صحفية إنها حملت أعراض الفيروس لمدة أسبوعين وهو ما جعل الأطباء يرجحون إصابتها بكورونا.

وأكدت عرفة أنها لم تتسرّع أبداً بإعلان إصابتها بالمرض، وأنها قررت الإعلان عن مرضها لاقتناعها بأنه يتوجب عليها كفنانة توعية الناس ليكسروا حاجز الخوف من فكرة إعلان الإصابة بكورونا، وألا يخجلوا من البوح بهذا الأمر.

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وتعليقاً على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها واتهامها بأنها تسعى للشهرة قالت: "ما يُتداول عبر السوشيال ميديا لا يعنينى لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا العالم هو عالم جديد علينا، وكثيرون لا يعرفون التعامل معه حتى اليوم".





يذكر أن أمل عرفة كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، الإثنين، وبعد يومين فقط أعلنت تعافيها من الفيروس، الأمر الذي جعل الاتهام بادعاء المرض يحاصرها من كل جانب ويضعها في مأزق كبير.

ويعرض لأمل عرفه حاليا مسلسل "شارع شيكاغو" حصريا عبر شبكة "إو إس إن" المشفرة، ويشارك في بطولته كل من دريد لحام وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران ومرتجى.