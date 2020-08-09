هند عبدالحليم تحتفل بزفافها.. ودرة تلفت الأنظار

احتفلت الممثلة المصرية هند عبدالحليم بزفافها بحضور عدد محدود من الفنانين أبرزهم النجمة التونسية درة التي لفتت الأنظار بإطلالة ساحرة ارتدت خلالها فستانا سماويا وظهرت بشعر منسدل، كما شارك في الحفل الفنان عمر الشناوي وزوجته.

وكانت هند عبدالحليم أعلنت عن خطوبتها في مارس/ آذار الماضي، وأكدت وقتها أنها كانت تتمنى أن يشاركها أصدقاؤها سعادتها، ولكن بسبب جائحة كورونا فضلت أن يقتصر الحفل على الأهل والأقارب، وكتبت عبر حسابها على أنستقرام: "كان نفسنا يكون أصحابنا وقرايبنا معانا، لكن اكتفينا بأهلنا في البيت، وأجلنا أي احتفال حرصا على سلامة الكل".





يذكر أن آخر ظهور للفنانة هند عبد الحليم على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل "حكايات بنات 4" وشاركها البطولة كل من أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، كما تم ترشيحها للمشاركة في الجزء الخامس من نفس العمل.

Advertisements





وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة هند عبدالحليم بمناسبة الزفاف مثل الفنانة إيمان العاصي التي كتبت عبر حسابها على موقع تويتر: "مبروك يا حبيبتي" وعبر الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته وكتب "مبروك يا هندوش".

وحرصت هنادي مهنا على التهنئة وقالت لها: "مبروك يا هندوش ربنا يتمملك على خير"، أما الممثل عمر الشناوى فقد قام بنشر صورة تجمعه بالعروسين عبر حسابه على موقع أنستقرام، وأرفقها بتعليق: "مبروك لاخويا واختي والله فرحان بيكم وفرحان أكتر إني كنت سبب انكم اتعرفتم على بعض يلا بقي عاوزين قناديل صغننين".