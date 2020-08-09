شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد سعد يتقمص دور شيف ويصف نفسه بمتعدد المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان احمد سعد يعيش افضل اوقاته حالياً منذ خطوبته حيث عاش في عام 2020 العديد من اللحظات السعيدة ابرزها نشاطه الفني بصورة ملحوظة من خلال أكثر من أغنية طرحها، بالإضافة إلى نجاح أغاني مسلسل البرنس الذى غناها حين عرض في شهر رمضان الماضى.



احمد سعد

سعد الذى يستمتع بصيفه حالياً مع خطيبته واصدقاءهما نشر فيديو له ظهر فيه بصورة مغايرة عن المعتادة وتحديداً حينما حاول تقمص دور الشيف عبر تقليد حركات الطهاة المميزون في فيديو علق عليه بامتلاكه مهارات متعددة.

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وشارك النجم أحمد سعد جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى "إنستجرام" ظهر من خلالها بلوك جديد حالقا فيها ذقنه وعلق عليها "مفيش نعيما"؟، لتغازله خطيبته علياء بسيونى على الصورة "نعيما يا فنان".

وأعرب النجم أحمد سعد في تصريحات سابقة عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها عقب طرح أغنية "100 حساب" التي جمعته بمطرب المهرجانات حسن شاكوش لأول مرة والتي حققت نسب مشاهدة عالية تخطت 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقال النجم أحمد سعد لـ"الخليج 365"، إن ردود الفعل فاقت توقعاته، حيث نالت الأغنية إعجاب عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، موضحا أنه سعيد أيضا بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي وصفه بصوت قوي ومميز، ويتمنى التعاون معه في عمل آخر خلال الفترة المقبلة قائلا: الأغنية بسيطة وليس بها أى إسفاف.

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.