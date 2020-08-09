شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير جديدة × 3 صور من حفل زفاف هند عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة درة في جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم بالأمس، حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال 3 صور شاركتهم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أي حال".



درة

وكانت احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.



درة

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وكانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم أعلنت خطبتها في شهر مارس الماضى، حيث نشرت صورة تجمعها مع خطيبها على "إنستجرام" وقالت: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم".



درة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 4"، حيث قدمت "هند" دور إحدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد، وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد إبراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب