شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الغسالة يحقق 360 ألف جنيه أمس فى شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الغسالة"، أمس السبت ، إيرادات بلغت 359,338 ألف جنيه لتتم إضافتها على ما حصده الفيلم منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس 30 يوليو الماضى، لتزداد محصلة ايرادات الفيلم فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى إلى ,8 ملايين و360 ألف جنيه .

وجاءت تفاصيل الإيرادات التى حققها الفيلم كالتالى: الخميس 167 ألف جنيه، الجمعة مليون جنيه، السبت مليون و600 ألف جنيه، الأحد مليون و700 ألف جنيه، الاثنين حقق مليون و 160 ألف جنيه، والثلاثاء 640 ألف جنيه، الأربعاء 518 ألف جنيه، الخميس 503 ألف جنيه، الدمعة 525 الف جنيه، السبت 360 ألف جنيه.

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث فيلم "الغسالة" فى إطار كوميدي خيالى، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.