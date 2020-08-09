شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تدخل فى مناقشة حادة مع متابعة:" أنا مطالبة دينيا أقف مع الحق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة اللبنانية أمل حجازى، في مناقشة حادة مع متابعيها بسبب تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم كتير وقحة".

لترد عليها إحدى المتابعات، قائلة:" لا تدخلي بالسياسة أو تبدي رأيك مع اي مشاهير للبنان كونك صرتي امرأه ملتزمه دينيا يعني اذا بتبدي رايك يكون احترام هلأ شو تسوى عليكي الهجوم الي صارلك من قبل المتابعين"، لترد عليها أمل حجازى:" أنا مطالبة دينياً اوقف مع الحق وان لا اقول الا الحق".





واصلت المطربة اللبنانية أمل حجازى الهجوم على المسئولين فى لبنان، موضحة أن كل الدول التي ساعدت لبنان رفضت تسليم المساعدات إلى الدولة، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "كل الدول يلي ساعدت لبنان رفضت تسليم المساعدات للدولة يعني عرفوكن حرامية أنا لو مطرحكن بطم راسي بالرمل بس ما فيني قارن أنا كرامتي أغلى ما أملك وانتو كرامتكم أرخص من الفجل".

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وكانت الفنانة اللبنانية أمل حجازي هاجمت الحكومة اللبنانية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "بدال ما يكونوا الرؤساء جايين يصيفوا مع عائلاتهم بلبنان الحلو عم يجو يشفقوا علينا ويتبرعولنا انتو بلا كرامة عايشين على السرقة والشحادة بس نحن بتعز علينا نفسنا انو اشحدوا علينا.. دولة الشحادة والسرقة ".

يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية على تويتر قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه سيحضر مؤتمر باريس الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم المساعدات.

وقال ماكرون الخميس الماضى إن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الدولية من أجل لنبان ووعد "بإدارة شفافة" حتى تصل المساعدات للشعب والمنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة وليس للنخبة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.