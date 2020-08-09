شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى بعد الأحداث الأخيرة فى لبنان: يا عالم أرضى محروقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العديد من المشاهير وفناني لبنان دعم بلادهم والتفاعل مع ما حدث مؤخراً من انفجار أودي بحياة الكثيرين، وآخر هؤلاء الفنانة نوال الزغبي التي تفاعلت مع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصورة لطفلة تمسك بعلم لبنان، وعلقت عليها بكتابة : "يا عالم ارضي محروقة.....ردولنا السلام.... واعطونا الطفولة".



نوال الزغبى على انستجرام

وكانت نوال الزغبي قد شنت هجومها على المتورطين فى انفجار مرفأ بيروت الرئيسى، الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية وتشريد عشرات الآلاف من اللبنانيين فى وقت سابق حين كتبت : " تغريدة فى وقت سابق لها عبر تويتر قائلة فيها: "الويل لكم من دموع أمهات الشهداء.. حكام الفساد".

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وكانت نوال الزغبى قد كتبت: "بعد فى شى تخوفونا منه؟ تركتولنا شى نخاف عليه؟ اللى ما سرقتوه دمرتوه، قنبلة نووية اكلنا، انتو مش لبنانية، انتو عملاء وحرامية".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء الماضى، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تليفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.