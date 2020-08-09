شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول كليب "بوم بوم رايحين نسهر" لـ 135 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".



رمضان

وكان احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "انت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

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ونشر رمضان، مقطع من الاغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".

يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا.