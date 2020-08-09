شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سيمون كويل للمستشفى بعد تعرضه لكسر بسبب دراجته الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم نقل النجم العالمي سيمون كويل إلى المستشفى بعد كسر فى ظهره بسبب دراجته الكهربائية الجديدة ، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وسط صدمة عشاق ومحبي النجم الشهير.

كان سيمون كويل البالغ من العمر ( 60 عام ) يقوم بتجربة الدراجة في فناء منزله الموجود في ماليبو مع عائلته عندما سقط وأصيب.

وقال المتحدث باسم النجم العالمي كويل إنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية وأنه يخضع للمراقبة في المستشفى وإنه بخير .



سيمون كويل

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و قال المتحدث باسم كويل لموقع " بيبول " : "سقط سيمون من على دراجته بعد ظهر يوم السبت ، و ذلك أثناء اختبار دراجته الكهربائية الجديدة في الفناء بمنزله في ماليبو مع عائلته ، و قد اصيب ظهره بالفعل و تم نقله إلى المستشفى ، و إنه بخير ، ويوضع تحت المراقبة وفي أيد أمينة ".

و من المعروف أن سيمون كويل هو مبتكر برنامج اكتشاف المواهب الشهير " America’s Got Talent " ويعمل كقاضي في البرنامج ، و الذي يجري إنتاجه حاليا، ومن المقرر عرض أول حلقاته " لايف " يوم الثلاثاء 11 أغسطس ، ولم يعرف حتي الآن عن النتائج المترتبة علي هذه الإصابة و خاصة أنها بالتأكيد ستؤثر على مهامه.