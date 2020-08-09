شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زواج ابن فيكتوريا بيكهام سرًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن بروكلين بيكهام، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، خطوبته على صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز، بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة، شاركا فيها الكثير من صورهما الخاصة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وحرص بيكهام، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، بلقطات من حفل الخطوبة الذي ظهرت فيها بيلتز وهي ترتدي فستان باللون الفسفوري ويظهر في يديها خاتمها الذي ارتدت بعد حفلها.

وكان قد شارك بيكهام منذ أسبوعين بصورة من فيلم ‪Transformers: Age of Extinction‬ وكتب عليها "طلبت من روحي أن تتزوجني وقالت نعم"، في إشارة إلى اقتراب إعلانهما لخطوبتهما حتى تناولتا وسائل الإعلام ومن ثم شاركها بيكهام عبر حساباتهم الشخصية.

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وكانت فيكتوريا بيكهام قد هنأت ابنها بروكلين بيكهام على خطوبته مع الممثلة الامريكية نيكولا بيلتز، حيث تبادلا الطرفين الكلمات والصور الرومانسية، موضحا أنه وافقت على الزواج منه بعد طرح سؤاله عليها.

وكتبت فيكتوريا بيكهام، والدة بوركلين بيكهام ووهو الأبن الاكبر للاعب البريطاني ديفيد بيكهام عبر حسابها بموقع انستجرام:"الأخبار الأكثر إثارة، يسعدنا أن يتزوج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، نتمنى لهما الحب وسعادة دائمة ، نحبكم كثيرا".

وكان أعلن بروكلين بيكهام البالغ من العمر 21 عامًا عبر حسابه بموقع انستجرام، أنه طرح السؤال في أواخر يونيو الماضى ، حيث نشر صورة رومانسية لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ويمكن رؤية الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا ترتدى خاتما.

وقال بروكلين بيكهام :"قبل أسبوعين طلبت منها الزواج فقالت نعم أنا أسعد رجل في العالم، أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام أحبك حبيبي".