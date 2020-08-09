شكرا لقرائتكم خبر عن ​نجوم الغناء يدعمون أهل لبنان فى أغنيات..لطيفة ورامى والشرنوبى وكارمن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضيه طرح عدد من المطربين أغنيات باللهجة اللبنانية لدعم أهل لبنان بعد انفجار الأسبوع الماضية، وتشجيعهم والوقوف بجانبهم فى محنتهم، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغاني:

لطيفة :

عبرت النجمة التونسية لطيفة، عن تضامنها مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، ونشرت لطيفة أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة اللبنانة فيروز، والتى أدتها بصوتها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

شارك النجم رامي صبري، مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وهو يغني "بحبك يا لبنان"، تضامنًا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي هز بيروت الثلاثاء الماضي، وكتب صبري، عبر حسابه يوم الحادث الأليم: "اللهم احفظ لبنان وأهلها".

كارمن سليمان :

حرصت المطربة كارمن سليمان، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية جديدة لدعمهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، ونشرت سليمان، مقطع من الأغنية الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب، إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة".

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محمد الشرنوبى :

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة تحت عنوان "من قلبي سلام لبيروت"، تضامنا مع الشعب اللبناني في أزمته الحالية بعد الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت، وهز أرجاء العاصمة اللبنانية، ويتعاون محمد الشرنوبي في أغنية مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني.

رنا سماحة :

طرحت المطربة رنا سماحة أغنية جديدة تحمل اسم "تعيشي يا لبنان"، دعما للشعب اللبناني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، من كلمات الأغنية : "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق .. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت".