ريم البارودي تعلن وفاة مساعدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة مساعدتها "آية"، وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها.

ونشرت ريم صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله بقالي كتير ماتوجعتش، آية اللي كانت مساعدتي بنت شابة زي الفل وهي كانت آية في الجمال والاحترام توفيت حادثة إهمال استغفر الله العظيم".

وأضافت ريم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله والدوام لله وحده.. الله يرحمك ويغفر لك وينور قبرك، أرجو الدعاء ملهاش حد غير اللي خلقها، وهو أرحم وأحن من البني آدمين".

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني، بمسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.