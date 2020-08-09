شيخ المدربين السوريين لكرة السلة.. قيس نجيب يعلن وفاة عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان السوري قيس نجيب وفاة عمه راتب شيخ نجيب مدرب كرة السلة، الذي وافته المنية، اليوم 9 أغسطس. ونشر قيس صورة عمه، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "ببالغ الحزن والأسى ننعي لكم شيخ المدربين السوريين لكرة السلة راتب شيخ نجيب". وأضاف قيس: "الله يرحمك يا عم ويسكنك فسيح جناته، سلملي على بابا وعلى كل الحبايب، إنا لله وإنا إليه راجعون". ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنان قيس الشيخ نجيب مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، بطولة باسم ياخور، درة، صفاء سلطان، ومن إخراج تامر إسحاق.

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