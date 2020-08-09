رانيا محمود ياسين تروي موقفين جمعاها بالمخرج عاطف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روت الفنانة رانيا محمود ياسين موقفين جمعاها بالمخرج الكبير عاطف سالم، الأول خلال تصوير أحد مشاهد والدتها الفنانة شهيرة في فيلم "الرجل يحب مرتين"، والثاني بعده بسنوات، عندما سلمها المخرج عاطف سالم جائزة عن أحد أعمالها.

ونشرت رانيا صور مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صورة وحكاية الحكاية اني في الصورة اللي أنا فيها صغيرة جالسة بجانب المخرج الكبير عاطف سالم، كنت بتفرج على مامي بتمثل في فيلم (الرجل يحب مرتين) بطولة الله يرحمه محمود عبدالعزيز ومامي وليلى علوي".

وأضافت رانيا: "وكنت بتفرج على المشهد اللي بيتصور، وكنت زي ما انتم شايفين متغاظة جدا نفسي أقوم أمثل معاهم، قوم يمر الزمن وأكبر وأمثل وأول جائزة في حياتي اخدها من رئيس لجنة التحكيم الجمعية المصرية للسينما المخرج عاطف سالم، ما أجمل الصدف الرائعة في حياة الإنسان".

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وحرصت والدة رانيا الفنانة شهيرة أن تعلق على الصورة: "الله يا رانيا تحفة التركيبة بتاعت الصورة والشهادة ومصادفات الحياة وقمر وانتي قاعدة متغاظة جنب عاطف سالم عايزة تقومي تمثيلي".

وكانت رانيا محمود ياسين شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "فلانتينو".

والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، ومن إخراج رامي إمام.