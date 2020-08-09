والدها لعب بنادي الزمالك.. معلومات عن أحدث عروس في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هند عبدالحليم بزفافها على كريم قنديل، أمس، وسط حضور عدد قليل من أصدقائها المقربين، بينهم درة وعمر الشناوي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن أحدث عروس في الوسط الفني..

- ولدت في الإمارات في 9 أبريل عام 1993.

- ابنة لاعب كرة القدم ونجم نادي الزمالك سابقًا أحمد عبدالحليم.

- تمنت أن تصبح لاعبة كرة قدم مثل والدها، لكنه منعها من احتراف كرة القدم.

- قدمت في رمضان 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، "بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.

- شاركت هند عبدالحليم في مسلسل "الأب الروحي" الذي عُرض خارج السباق الرمضاني، وبعدها شاركت في الموسم الدرامي لرمضان 2017، في مسلسلي "طاقة نور" مع هاني سلامة، وحنان مطاوع، ومسلسل "30 يوم" مع آسر ياسين، باسل خياط، وليد فواز.

- شاركت في تقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته التاسعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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- أعلنت هند قبل أشهر عن خطوبتها من كريم قنديل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

- نشرت هند صورة تجمعها مع خطيبها، وعلقت: "خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحي.. كان نفسى يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل".

- حصلت هند على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح عام 2015، عن دورها في مسرحية "هنا أنتيجون"، وحملت الجائزة اسم الفنانة مديحة حمدي.

- شاركت هند في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها "للحب فرصة أخيرة"، "30 يوم"، "الشارع اللي ورانا"، "عوالم خفية"، "زودياك"، "لآخر نفس"، "عالم افتراضي".

- وقالت هند خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة": "وأنا صغيرة كنت بلعب كرة قدم، وكان نفسي أكون لاعبة كرة، وبابا مشجعش الموضوع".

- وأضافت هند: "أنا من صغري بحب أقلد الناس، وبحب الغنا، وبحب أعزف بيانو، وجت لي فترة ألفت أغاني ولحنتها".

- وتابعت هند: "أول مشهد في حياتي كان مع يسرا، في مسلسل فوق مستوى الشبهات، هي جميلة جدا، أتعلمت من استاذ هاني خليفة الثبات، واتعلمت من يسرا التلقائية".

- آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع، بطولة هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، كريم العمري، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.