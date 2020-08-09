متابعة تتمنى الموت لهيفاء وهبي.. وابنة الأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: ردت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على إحدى المتابعات التي تمنت الموت لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وكانت زينب فياض قد نشرت دعاء لبيروت بعد انفجار مرفأ بيروت: "بيروت لطفك يارب ببلدي لبنان، رحمتك يارب". Advertisements وعلقت إحدى المتابعات: "ياريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها". لترد زينب في إنفعال شديد: "إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي". شهدت بيروت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى موت وإصابة المئات، كما دمر المنازل في محيطه، وبينها منازل لعدد من الفنانين، منهم هيفاء وهبي.

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