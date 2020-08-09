"الحلفاوي" يوضح سبب موافقة نجوم على الظهور بأدوار صغيرة في "رأفت الهجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أن المشاركة في الأعمال التي تكشف عن البطولات والعلامات المضيئة في تاريخنا شرف.

وجاء ذلك ردًا على سؤال وجه إليه من أحد متابعيه بشأن سر قبول عدد كبير من الفنانين، الاشتراك بأدوار ليست بكبيرة في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان"، مثل الفنان صلاح ذو الفقار، متسائلًا "هل المشاركة لأن العمل وطني وللتاريخ أم لجودة الكتابة والإخراج".

وأعاد الحلفاوي نشر السؤال، معلقًا "عشان كل ده.. وبالأخص.. شرف المشاركة في هذه النوعية من الأعمال التي تكشف عن البطولات والعلامات المضيئة في تاريخنا".

"رأفت الهجان" يحكي سيرة رفعت علي سليمان الجمال، الذي نجحت المخابرات في زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، وعاش بينهم لسنوات دون أن يُكتشف أمره. المسلسل بطولة محمود عبدالعزيز، يسرا، محمد وفيق، نبيل الحلفاوي، يوسف شعبان، إيمان الطوخي.