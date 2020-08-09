"كنت سبب انكم تتعرفوا على بعض".. عمر الشناوي يهنئ هند عبدالحليم بزواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان الشاب عمر الشناوي على تهنئة الفنانة هند عبدالحليم على زفافها، الذي احتفلت به أمس.

ونشر عمر صورة من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك لأخويا وأختي والله فرحان بيكم وفرحان أكتر أني كنت السبب أنكم تتعرفوا على بعض، يلا بقى عاوزين قناديل صغننيين".

وكانت هند أعلنت قبل أشهر عن "خطوبتها" من كريم قنديل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت هند صورة تجمعها مع خطيبها، وعلقت: "خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحي.. كان نفسي يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل".