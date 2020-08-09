صور| ليلى زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ليلى زاهر صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ليلى في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: "عند الشك أرتدي اللون الأحمر". شاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي.

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