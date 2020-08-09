تراند اليوم : بعد أسبوع من طلاقهما.. "ليلى إسكندر" تفاجئ الجميع بخبر عن زوجها "يعقوب الفرحان"



أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، عودتها إلى زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بعد أيام فقط على إعلان خبر انفصالهما

ونشرت إسكندر مقطع فيديو من داخل منزلها عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "إنستجرام" لطفلها يوسف، الذي حرصت على إخفاء وجهه وهو يركض باتجاه والده لاحتضانه.

وعلقت: "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك.. دائمًا الحب ينتصر"، الأمر الذي اعتبره متابعوها إشارة إلى عودتها الى زوجها مجددًا، بعد نحو أسبوع من إعلانها انفصالهما.

وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت إسكندر، انفصالها عن زوجها، بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما، حيثُ كتبت في منشور عبر تطبيق "سناب شات" قالت فيه: "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

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وفي عام 2015، اعترف يعقوب الفرحان بزواجه من ليلى إسكندر بعد عامين من الزواج السري، وفي سبتمبر من عام 2018 أنجبا مولودًا أسمته يوسف.