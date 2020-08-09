تراند اليوم : هذا ما طلبته فنانة بحرينية من جمهورها بعد الإصابة بكورونا



توجهت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إلى جمهورها مطالبة دعمه، حتى تستطيع التغلب على فيروس كورونا المستجد الذي أعلنت إصابته به.

وكتبت الجراش عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك".

وداعت الجراش جمهورها قائلة: "وايد طلباتي صح تحملوني هالأسبوع وبإذن الله نهايتج على أيدي يا كورونا".

والجراش (34 عامًا) مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني في عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج نجوم الخليج، ثم اتجهت للتليفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها (شوية أمل، الخادمة، عندما يزهر الخريف) وغيرها.