الليلة.. فرقة الخان تُحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الأحد 9 من أغسطس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعماله الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
يذكر أن تأسست فرقة الخان عام 2014 لتسهم فى إحياء التراث القديم والحديث ؛ ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.
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