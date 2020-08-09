محمد رمضان يكشف نسبة مشاهدة أغنية "بوم بوم"

كشف الفنان محمد رمضان عن عدد مشاهدات أغنيته "بوم بوم" الذي تم طرحها عام 2020، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "رمضان" عبر حسابه قائلًا : "فيديو أغنية بوم بوم 136 مليون مشاهدة.. 2020"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور مهنئينه بنجاحها ومتمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. بوم 136 مليون مشاهدة.. 2020"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور مهنئينه بنجاحها ومتمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. Advertisements ويذكر أن اخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع. رمضان مسلسل "البرنس" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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