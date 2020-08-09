بعد حضوره "صباحية مباركة".. علي ربيع لنادر السيد: مبسوط إن العرض عجبكم

نشر الفنان علي ربيع مجموعة صور تجمعة بالكابتن نادر السيد وأولاده عقب حضورهم مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "ربيع" على الصور قائلًا: "أحلى يوم مع أحلى ناس، حبيب قلبي كابتن

نادر السيد، مبسوط جدًا إن العرض عجبكم ومستنيكم تاني إن شاء الله.. مسرحية صباحية مباركة".

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مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني،

ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور دكتور محمود سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، إنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، إخراج أشرف عبدالباقي.