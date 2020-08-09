الجمعة.. "بيب باند" وموسيقى الآلات النحاسية بمركز طلعت حرب

يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة 14 أغسطس 2020 حفل فرقة "بيب باند" لآلات النفخ النحاسية قيادة الفنان هادي النبهاني.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية مثل "sway" لدين مارتن ، و C' est La

vie"" للشاب خالد الجزائري وكذلك Despacito"" لمغني البوب الأمريكي لويس فونسي وغيرها من أشهر المؤلفات والأغاني العالمية.

إضافة إلى مجموعة من المؤلفات العربية منها "سهر

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الليالي" للرحبانية والسيدة فيروز وأيضًا موسيقى أغنية "التوبة" الشهيرة لعبدالحليم حافظ والتي وزع موسيقاها الموسيقار علي إسماعيل وقد أبرز فيها الآلات النحاسية بكل ما تحمله من جماليات، "أول مرة تحب يا قلبي" لعبدالحليم حافظ.

أيضًا من ألحان الموسيقار هاني شنودة "علموني عنيك أسافر" التي أشتهر بها النجم محمد منير، كما تُقدم الفرقة

بعض الأعمال من الموسيقى الشعبية الفلكلورية، وأيضًا من أعمال المطرب الشعبي أحمد عدوية "ما بلاش اللون ده معانا"، وغيرها من الأعمال الموسيقية بتوزيعهم الخاص ورؤيتهم الفنية.

يُذكر أن "بيب باند" تأسست في يونيو 2019 على يد مجموعة من الشباب، شاركت الفرقة في الكثير من المسابقات الدولية منها "Sharm's got talent" وحققت الفرقة المركز الأول لعام 2019م، كما شاركت الفرقة أيضًا في الدعاية الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأيضًا الاحتفال بيوم اليتيم في متحف القوات الجوية، كما شاركوا أيضًا في حفلات مستشفى الأطفال 57357.