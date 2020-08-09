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برشلونة يسعى لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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ويعد سيلفا أحد الأهداف الرئيسة لبرشلونة، نظرا لقدرته المميزة في اللعب بمركز الجناح وصانع الألعاب، وظهوره بمستويات مميزة منذ انتقاله لصفوف السيتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، يوم الأحد، فإن يرغب في ضم سيلفا، مع وعده بالقيام بدور أساس في الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، يريد استغلال كون سيلفا بات أخيرا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا، لحساب فيل فودين، من أجل إقناعه باللعب في ”كامب نو“.

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وأوضحت أن برشلونة، لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر سيتي لإجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو، الذي يحظى بإعجاب غوارديولا.

عقد سيلفا ممتد مع سيتي حتى 2025، ولكن برشلونة يطمح في استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه بوكيل اللاعبين المخضرم جورج مينديش لتسهيل الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 في 49 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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