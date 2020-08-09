روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بمجموعة صور تجمعهما من مراحل عمرية مختلفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية روجينا بعيد ميلاد ابنتها من زوجها الفنان أشرف زكي.
روجينا وجهت تهنئة لابنتها، قالت فيها: "كل سنة وانتي عمرى يعمري.. كل سنة وانت بنتى وسندى وحتة من قلبى واول فرحتى واهم واعظم انجازات حياتى".
الفنانة المصرية تابعت: "هفضل فخورة بيكى وراضية عنك وبدعيلك من قلبى لآخر يوم فى عمري"، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.
وكانت الفنانة المصرية روجينا قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "مريم" في شهر إبريل الماض، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل.
روجينا نشرت مجموعة صور لابنتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " ٢٠٠٤/٤/٢٤ تاريخ مميز فى عمرى يوم ما ربنا رزقنا بأحلى البنات مريم".
وأضافت: "كل سنة وانتى طيبة وحنينة وشبه بعض فى الطباع كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها.. وعيد ميلادك بعد عيد ميلادى ٨تيام.. كل سنة وانتى يا مريم أشطر وأحن البنات عقبال مليون سنة وانتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر".
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