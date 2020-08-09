شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتواصل عمرو دياب مع مكتشفه هانى شنودة بعد النجومية؟ الموسيقار الكبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير ما يحكى الموسيقار الكبير هانى شنودة كواليس لقائه الأول مع الهضبة عمرو دياب قبل اكتشافه، إذ يعود الفضل لظهور الهضبة على الساحة لهانى شنودة، إذ كان يحيى إحد حفلاته في مدينة بورسعيد وفوجئ بشاب يطرق الباب على غرفته ويقول له بلهجة بورسعيدية: "عايزك دجيجة.. أنا عايز أبقى مطرب" ويعود مع الفرقة للقاهرة ليبدأ رحلة النجومية من العاصمة ويتوسط له شنودة لدخول معهد الموسيقى العربية، لكن هل يتذكر الهضبة صاحب في اكتشافه؟ هل ما زال يتواصل معه ويشكره بعد أن وصل لتلك الشعبية الكبيرة ؟

يقول الموسيقار هانى شنودة فى تصريح لـ"الخليج 365" إن عمرو دياب مثل أولاده وطالما أنه لم يتصل به إذن هو بخير، ويطمئن عليه من خلال أغنياته وليس شرطا أن يتواصل معه بين فترة أخرى، مضيفا أن الهضبة كانت لديه مشكلة مع أحد أصدقائه وتدخل لحل المشكلة بين الطرفين .

وأوضح شنودة أنه بمجرد أن انتهى من اكتشاف نجم لن يتوقف عنده، فلابد أن يبحث عن غيره وتلك حياة الفنية، لافتا إلى أنه اكتشف أكثر من نجم منهم الكينج محمد منير إذ تخرج من مدرسته .

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وأعلن شنودة في تصريحاته لليوم السابع أنه اكتشف موهبة في طريقه للنجومية اسمه "زجزاج" بعد أن تدرب على يديه لمدة عامين على أصوات النقشبندى وأم كلثوم وعبد الوهاب، وقال: "انتظروا هذا الاسم في المستقبل".

كان الموسيقار هانى شنودة قد قال إنه يعرف النجم قبل أن يسطع من لمعان عينيه وإصراره على النجاح، وهذا ما رآه فى الهضبة عمرو دياب منذ أن التقاه فى بورسعيد أول مرة.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى، بعد أيام من طرحه أغنيته "يا بلدنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان، وتم تصوير الأغنية فى عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.