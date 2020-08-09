شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فيلمًا دوليًا فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مساعي مهرجان الجونة السينمائي المستمرة لتقديم أعمال سينمائية مميزة من المنطقة والعالم، تواصل الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد من الأفلام التي تم الاحتفاء بها في المهرجانات السينمائية الدولية المرموقة. لا تزال عملية البرمجة مستمرة، ويشمل البرنامج في هذه المرحلة مجموعة من الإنتاجات السينمائية الدولية المرموقة والمُحتفى بها

وصرح مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، قائلًا: "على الرغم من التحديات العالمية الحالية، فإننا ملتزمون بعرض أعمال العام الهامة من جميع أنحاء العالم في الدورة الرابعة للمهرجان، وبفضل الثقة التي منحها لنا المجتمع السينمائي الدولي يسرني أن أعلن أن سعينا للحصول على أفضل الأفلام يحظى بكل الدعم الممكن

بينما قال المدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس: “على مدار الثلاث سنوات الماضية، نعتز باختيارنا لأهم الأعمال السينمائية البارزة. يشكل الوباء العالمي الحالي تحديات للممارسات الحياتية اليومية للكثيرين، رغم ذلك، فإننا لا نزال مصرين على اختيار أفضل أفلام العام للدورة الرابعة للمهرجان

وينضم إلى المهرجان لفيلم "حكايات سيئة" (إيطاليا، سويسرا) للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وفاز الفيلم بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي

هناك أيضا فيلم "أيام أكلة لحوم البشر" (فرنسا، جنوب إفريقيا، هولندا) لتيبوهو إدكينز، ويسلط هذا الوثائقي المستخدم لعناصر درامية، الضوء على الأخاديد القاحلة الجرداء لمقاطعة ثابا تسيكا ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شرق ليسوتو. عُرض الفيلم في قسم البانوراما في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي

ويشمل البرنامج أيضًا فيلم "برلين ألكسندر بلاتز" (ألمانيا، هولندا) لبرهان قرباني، ويمثل رواية معاصرة لرواية ألفريد دوبلين الكلاسيكية عام 1929 عن الحداثة الألمانية التي تحمل العنوان ذاته حظي الفيلم بأربع جوائز ذهبية في حفل توزيع جوائز الفيلم الألماني الـ69، إضافة إلى مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين في دورته الـ70 من صربيا، يحكي "أب" لسردان جوبولوفيتش، عن نيكولا، الأب الذي يُجبر على التخلي عن طفليه لمكتب الرعاية الاجتماعية، بعد انتحار زوجته.

وينضم فيجو مورتنسن بفيلمه الأول "سقوط" (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا)، الذي يستكشف التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة، إلى برنامج هذا العام.

بينما يأتي تعاون أوريليا روفييه وشيموس هايلي في فيلمهما "بانكسي أكثر المطلوبين" (فرنسا)، ليحكي عن روبن هوود المُقنع؛ بانكسي وعٌرض الفيلم في الدورة الـ19 لمهرجان تريبيكا السينمائي

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من الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2020، يُعرض فيلم "إبراهيم" (فرنسا) لسمير قواسمي، وهو فيلم روائي طويل يحكي عن شاب مراهق حالم يتورط في عملية سرقة متجر تُغرق والده، الذي تربطه به علاقة صعبة، في ديون هائلة.

يقرر إبراهيم أن يسخر كل جهده من أجل أن يصلح الوضع ويستعيد احترام والدهمن الدنمارك، يتتبع "دورة ثانية" لتوماس فينتربرج، 4 أصدقاء – كلهم من معلمي المدارس الثانوية – بينما يختبرون نظرية تدعم فكرة أنهم يستطيعون تحسين حياتهم من خلال الحفاظ على مستوى معين من السُكر في جميع الأوقات.

الفيلم تم اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وسيشارك في الدورة الـ68 لمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي .

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة هذا العام فيلم التحريك السويسري الوثائقي "قشر" لصامويل باثي وسيلفاين مونيه، ويتتبع الروتين اليومي لدار مسنين تقع في مكان معزول في نفس المسابقة، يُعرض أيضًا، فيلم التحريك القصير "بيلار" (هولندا) لديانا فان هوتن وجي. جي. إيبينج ويانجوي بولي.

يحكي هذا الفيلم المرسوم بالأيدي قصة ديستوبية لمدينة في زمن تعيد فيه الطبيعة السيطرة على الشوارع.

كما يُعرض الفيلم الإسباني "مؤثرة" دوليًا لأول مرة، وهو فيلم قصير من إخراج روبن باربوزا، ويحكي الفيلم قصة سرقة 4 ملايين متابع من حساب احدى مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي

بينما يشاركنا جورجي إم. أونكوفسكي، في فيلمه القصير "مُلصق" (جمهورية شمال مقدونيا)، تجربة ديجان الذي يفشل في تجديد رخصة سيارته، ويقع في فخ بيروقراطي يختبر تصميمه على أن يكون أبًا مسؤولًا.