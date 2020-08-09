شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يستعرض عضلاته فى الجيم اثناء ممارسة التمارين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان خالد سليم، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يستعرض عضلاته داخل صالة الجيم، اثناء تدريباته، وظهر سليم في الفيديو الذي نشره عبر حسابه وهو يقوم بالتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، وسرعان ما حظي الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره.
من ناحية أخرى يشارك النجم خالد سليم فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته النجمة نور اللبنانية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سليم بشكل رسمى الأيام الماضية، ويقدم دوراً مميزاً خلال أحداث المسلسل، الذى تكتبه سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، وتخرجه منال الصيفى.
وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.
يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللى فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".
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