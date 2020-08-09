شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات زمان والصحافة..كيف هربت فاتن حمامة من الحديث عن عمر الشريف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة أخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصجف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصجفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين النجمات اللاتى تحث عنهن فوميل لبيب الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والتى تجنبت فى الفترة الاخيرة من حياتها إجراء لقاءات صحفية وإععلامية إلا نادرا ً، وخاصة بعد زواجها من الدكتور محمد عبدالوهاب خوفاً من التطرق فى الأسئلة واللقاءات للحديث عن علاقتها بزوجها السابق النجم العالمى عمر الشريف، حيث كانت لا ترغب فى الحديث عن هذا الموضوع وتعرف أن أى صحفى أو إعلامى سوف يتطرق لهذا الموضوع اثناء الحديث معها، وكانت لا ترغب فى ذلك حرصا ً على مشاعر زوجها الدكتور محمد عبدالوهاب.

وهذا بعكس ما كانت عليه فاتن حمامة فترة شبابها، حيث كانت تجرى العديد من اللقاءات الصحفية ومنها ماكان يشاركها فيه زوجها عمر الشريف وكانت تتحدث عن كل شيئ حتى تفاصيل زواجهما وكيف قضيا شهر العسل.

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وقال فوميل لبيب عن عادات فاتن حمامة فى التعامل مع الصحافة أنه إذا طلبها الصحفى تليفونياً كانت ترد بنفسها، وإذا كانت تعرف الصحفى تحييه بسرعة وبلا تعقيد، أما إذا كانت لا تعرفه فإنها تسأله عن اسمه وأين يعمل وبناء على الإجابة تحدد موقفها من الموعد.

وتابع لبيب قائلا:" فاتن لا تأمن لكل صحفى وتحذر الصحفيين الذين يلفقون الأحاديث على لسانها، وإذا قبلت لقاء صحفى تستقبله فى صالون منزلها الأنيق، وحين تراه ينظر إلى التحف التى يضمها الصالون تشرح له موطن كل تحفة اشترتها، فهذه من موسكو، وتلك من الصين ، وهكذ حيث تحرص على أن تشترى تحفة من كل بلد تسافر إليها"

وأضاف :"حين تسأل فاتن عن شقاوة عمر الشريف إذا سمعت عنه شائعة ما، تحاول أن تقلب الحديث عن شقاوة ابنه طارق ومعاكساته لبنات العمارة، وععليك أن تفهم أن طارق طالع لأبوه، وإذا جاء طارق ليجلس على قدمها اثناء الحوار تطللب منه أن يحييك"

وأكد فوميل لبيب أنه إذا أخذت رأى فاتن فى الناس أجابت بحذر شديد ، ولا تطعن فى أى مخلوق مهما حاولت إثارتها، كما أنه لا تسخر من أحد ولا تشكو من أحد، مشيرا إلى أنك تخرج من عند فاتن وأنت معجب بأخلاقها، إضافة إلى إعجابك بفنها.