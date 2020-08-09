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كاميليا ورشدي أباظة.. قصة حب بدأت بقُبلة وانتهت بمأساة.. صور نادرة

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رنا صلاح الدين - جمالها اللافت وأنوثتها الطاغية جعلا منها محط أنظار أثرياء القاهرة وزادتها الشهرة ثقلا حتى خطفت عقل الملك فاروق الذي وقع في حبها وأراد أن يحرق كل من يقترب منها.

فيلم امرأة من نار كان اللقاء الأول بين كاميليا ورشدي أباظة والذي انتهى بقبلة ساخنة كانت بداية لقصة حب ملتهبة أرد أباظة أن تنتهي بالزواج لكنها الملك فاروق كان العقبة حيث هدد رشدي أباظزة بالقتل إذا لم يبتعد عنها وفقا لما روته شقيقته منيرة أباظة.

46ac1848ee.jpgكاميليا في مشهد من فيلم قمر 14

منيرة قالت: بالفعل كان أخي يحب كاميليا كثيرا لدرجة أنه استهان بتهديد الملك فاروق له بالقتل وقال له: «اللي تقدر تعمله اعمله»، وكان من الممكن أن ينفذ الملك تهديده لولا خوفه من عائلة رشدي ووزنها على الصعيد السياسي والاجتماعي فلم تكن تخلو وزارة آنذاك من فرد من العائلة الأباظية.

d13900db3c.jpgمشهد من فيلم المليونير

وأضافت: كما كانت هناك أسماء عديدة من العائلة لها ثقلها في مجال الصحافة والأدب والفكر. وعندما تزوج أخي من تحية كاريوكا فرح الملك كثيرا لأنه ضمن ابتعاد غريمه عن معشوقته كاميليا.

كاميليا أيضا وقعت في حب رشدي أباظة لكنها صارحته بأن هناك شخصا ينفق عليها وعندما غضب أخبرته أن علاقتهما لم تتجاوز الحدود ليتفقا على الزواج لكن بعد شهرين وقع الحادث المأساوي الذي أنتهى حياة الفاتنة التي ظلت لسنوات حديث الناس وظل موتها لغزا لم تكشف أسراره حتى الآن.

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516f2d96b6.jpgكاميليا مع محمد فوزي وهند رستم

f7f6eb035f.jpgكاميليا

9114d8b5d4.jpgكاميليا أثناء تصوير أحد أعمالها

9266d6f2fb.jpgكاميليا في منزلها

9d10663c9a.jpgكاميليا

38f44192a9.jpgكاميليا

b514320ab2.jpgكاميليا

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