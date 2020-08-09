بالصور – شيماء سيف تحتفل بميلادها بقالب حلوى طريف

متابعة بتجــــــــــــرد: إحتفلت الفنانة شيماء سيف بيوم ميلادها في المنزل بتجهيزات بسيطة بسبب فيروس كورونا، اقتصرت على تحضير قالب حلوى بتصميم غريب مع بعض البالونات الملونة.
وشاركت النجمة الكوميدية متابعيها على انستغرام بصور لها وهي تحمل البالونات وبأخرى أمامها قالب حلوى تم تزينه بمجسمات لسيدات بوزن زائد، تلائم شكلها المشهور ووزنها الزائد.
بدوره، وجه زوجها محمد كارتر، زوج رسالة رومانسية لها ونشر صور “سيلفي” مجمعة لهما، وعلق قائلاً: “كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، ويارب العمر كله ليكي، اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق”.
وحرص نجوم الفن أيضاً على تهنئة الفنانة المصرية بميلادها، ونن بينهم النجمة سوسن بدر، وميرنا جميل، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد رجب ودياب، وغيرهم.
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