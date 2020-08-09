بعد نفي خطوبته.. أحمد عز حديث مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: ينجح النجم أحمد عز دائماً في تجاهل الشائعات والأخبار الخاطئة التي تنتشر بحقه باستمرار، إذ يستكمل عرض مسرحيته “علاء الدين” ويتفاعل مع جمهوره وزملائه دون أن يهتم لما ينشر عن خطوبته لابنة محاميه أشرف عبد العزيز.

وفي لفتة إنسانية لطيفة، أثار النجم المصري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال طريقته في التعبير عن حزنه لما أصاب لبنان وتعاطفه مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت اللاثاء الماضي.

وعمد عز أثناء وقوفه على المسرح في نهاية عرض مسرحيته إلى وضع العلم اللبناني فوق كتفيه، ليحملها بعدها بين يده وسط تصفيق الجمهور ويطلب منهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحادث، بمشاركة ك نجوم العمل المسرحي.

وشارك المخرج مجدي الهواري بصور للفتة الانسانية من عز عبر حسابه على تطبيق إنستغرام وتفاعل معه الآلاف واثنوا على خطوته اللطيفة لمواساة اللبنانيين قليلاً.

يذكر أن عز يقدم مسرحيته “علاء الدين” يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهي من إنتاج “كايرو شو”، ويشارك في بطولتها تارا عماد وسامي مغاوري ومحمد ثروت.