متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ إحدى الفنانات اللبنانيات دون أن تسميها. وكتبت أمل عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة”. وأثار كلام حجازي هذا جدلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشار بعضهم إلى أنها تقصد الفنانة اللبنانية ​إليسا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي في أقوى هجوم على إحدى الفنانات.. فهل قصدت إليسا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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