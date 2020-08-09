راشد الماجد يستعد لـ"سلامتك"

يستعد المطرب السعودي راشد الماجد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية الجديدة من كلمات أنور المشيرى وتوزيع محمد صالح.

وكان الماجد قد طرح أغنية ولهان التى حققت حتى الآن 11 مليونا و758 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 10 يوليو الماضي.

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ويعد المطرب السعودي راشد الماجد من أشهر مطربي الخليج، وهو من مواليد 27 يوليو 1969، وبدأ مسيرته الفنية وعمره 15 عاما.



وفي عام 1984 طرح أول البوم غنائي يحمل اسم "آه يا قلبي"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، الأمر الذي دفع المطرب السعودي للعمل بجهد لكسب ود ورضا الجمهور .

وتوالت أعماله المتيمزة ويضم أرشيفه الفني 40 ألبوما منها "ما كنتي قريبة، سلامات، شمعة حياتي، الدنيا حظوظ، الله كريم".