الخليج 365 - إيمان أحمدالأحد 2020/8/9 12:24 م بتوقيت أبوظبي
قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، موقعًا شرق دير البلح وسط قطاع غزة؛ بعد قليل من تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار على السياج الحدودي شرق المنطقة.
وقال مصدر أمني وشهود عيان لـ"الخليج 365": إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين تجاه موقع لقوة الضبط الميداني الحدودية شرق دير البلح.
ووفق الشهود، فقد سبق القصف الإسرائيلي، إطلاق نار تجاه قوة هندسة إسرائيلية كانت تعمل قرب السياج الحدودي.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق نار فلسطيني تجاه عمال بناء الجدار قرب السياج الفاصل في منطقة "كيسوفيم" شرق وسط قطاع غزة.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية: إن أعمال بناء الجدار توقفت مؤقتا على حدود قطاع غزة بعد تعرض العمال لإطلاق نار.
وتقيم قوات الاحتلال الإسرائيلي جدارا أسمنتيا تحت الأرض على امتداد السياج الحدودي شرق القطاع، ضمن خطة إسرائيلية لمواجهة الأنفاق الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.