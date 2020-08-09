قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة المزيد

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، موقعًا شرق دير البلح وسط قطاع غزة؛ بعد قليل من تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار على السياج الحدودي شرق المنطقة.

وقال مصدر أمني وشهود عيان لـ"الخليج 365": إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين تجاه موقع لقوة الضبط الميداني الحدودية شرق دير البلح.

ووفق الشهود، فقد سبق القصف الإسرائيلي، إطلاق نار تجاه قوة هندسة إسرائيلية كانت تعمل قرب السياج الحدودي.

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وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق نار فلسطيني تجاه عمال بناء الجدار قرب السياج الفاصل في منطقة "كيسوفيم" شرق وسط قطاع غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: إن أعمال بناء الجدار توقفت مؤقتا على حدود قطاع غزة بعد تعرض العمال لإطلاق نار.

وتقيم قوات الاحتلال الإسرائيلي جدارا أسمنتيا تحت الأرض على امتداد السياج الحدودي شرق القطاع، ضمن خطة إسرائيلية لمواجهة الأنفاق الفلسطينية.