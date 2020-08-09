بالفيديو- صلاح الكردي يطرح “سامحنا يا لبنان”

Aug 09, 2020
حرص الفنان صلاح الكردي، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية مؤثرة جداً لدعمهم وتقويتهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها جراء انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 شهيداً، وأكثر من 5000 جريحاً والعديد من المفقودين حتى اللحظة.
الأغنية حملت عنوان “سامحنا يا لبنان” من كلماته والحانه وتسجيل ايليا ناستا. أما الفيديو انفذه كل من وائل زياده وهاني دندشي والذي يبدأ بجملة “الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، 4 آب 2020 الساعة 6:07 مساءً”. ثم ينقل لقطات من مظاهرات في ساحة الشهداء، بالاضافة الى مشاهد من الانفجار والدمار والجرحى.
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