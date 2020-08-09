شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر أول جائزة حصلت عليها رانيا محمود ياسين فى مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكريات أول جائزة حصلت عليها فى مشوارها الفنى، حيث نشرت مجموعة من الصورة، أحدهم وهى مازالت فى بدايتها الفنية مع المخرج عاطف سالم، وأخرى للجائزة التى حصلت عليها، وعلقت رانيا على الصور قائلة:"صورة وحكاية.. الحكاية انى فى الصورة اللى أنا فيها صغيرة، جالسه بجانب المخرج الكبير عاطف سالم كنت بتفرج على مامى بتمثل فى فيلم الرجل يحب مرتين بطوله الله يرحمه محمود عبد العزيز ومامى وليلى علوي"



رانيا محمود ياسين

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وتابعت رانيا محمود ياسين: "كنت بتفرج على المشهد اللى بيتصور وكنت زى ما انتم شايفين متغاظه جدا نفسى أقوم أمثل معاهم، قوم يمر الزمن وأكبر وأمثل وأول جايزة فى حياتى اخدها من رئيس لجنه التحكيم الجمعية المصرية للسينما المخرج عاطف سالم ما أجمل الصدف الرائعة فى حياه الإنسان أنا لسه واخده بالى من الحكايه دى دلوقتى على فكرة"

وقبل 3 أسابيع شاركت رانيا متابعيها وجمهورها بصور لها من عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي، وهي تجلس على ضفاف أحد الشواطئ، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصور التي نشرتها وهي ترتدي كمامة طبية على ضفاف الشاطئ، وكتبت: "تقريبا أنا الوحيدة اللي لابسه ماسك في الساحل بس أنا مع الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يخلصنا على خير من الفيروس ده".