شكرا لقرائتكم خبر عن منال الصيفى تضع اللمسات النهائية على مسلسلها "جمال الحريم" قبل تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة منال الصيفى لـ"الخليج 365" إنها أوشكت على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمسلسلها الجديد "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته كل من نور اللبنانية ودينا فؤاد وخالد سليم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينطلق التصوير خلال منتصف الشهر الجارى على أقصى تقدير، لافتة إلى أنها عاينت أماكن التصوير والديكورات واستقرت على الشكل النهائى للشخصيات والملابس وخلافه قبل انطلاق التصوير.

وأوضحت منال الصيفى أن شركة سينرجى المنتجة للعمل، تعاقدت بشكل رسمي مع عدد كبير من نجوم العمل وهم نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

يشار إلى أن منال الصيفى قدمت العديد من الاعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى إبنة المخرج (حسن الصيفي)، والممثلة القديرة (زهرة العلا) تخرجت من (المعهد العالى للفنون المسرحية) قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم (هي فوضى) وقدمت فيلمها الثاني (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان أخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وـاليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى .