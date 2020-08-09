تراند اليوم : أنباء عن اعتزال "حسين الجسمي" بعد وصفه بـ "النحس" عقب غنائه للبنان

ترددت أنباء حول اعتزام المطرب الإماراتي حسين الجسمي في الاعتزال، بسبب السخرية منه ووصفه بـ"النحس" من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد كتابته تغريدة في حب لبنان، ثم وقوع الانفجار بعدها بيومين.

وتعرض الجسمي في مناسبات مختلفة للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تربط في كثير منها بين وبين أزمات تدخلها تدول غنى لها أو كتب عنها.

غير أن الفنانة سوزان نجم الدين ردت على الأبناء المتداولة حول اعتزال الجسمي، كاتبة عبر حسابها على موقع "تويتر": "حسين الجسمي كلنا نحبك.. ومن أساؤوا لك أساؤوا لأنفسهم وانت أكبر من كل تلك المهاترات".

ودافعت الفنانة الكويتية شمس عن الجسمي، قائلة في فيديو متداول، موجهة كلامها لكل من شارك في الحملة ضده: "أنت فاشل جبان مو قادر تطرد الحكومة المغتصبة لعرضك، وجاي تتنمر على حسين الجسمي".

وأضافت: "أنت رامي همك على حسين الجسمي يا فشلة"، وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبر العديد أنها وجهت كلامها للبنانيين في فترة حرجة تمر بها البلاد.

وكان الجسمي غنى في حفله، الذي أقيم في "دبي أوبرا" أغنية "بحبك يا لبنان" لـ فيروز، كما أجرى مكالمة هاتفية في قناة "mtv" اللبنانية أثني فيها على الشعب اللبناني وصموده، وذلك قبل التغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بحبك يا لبنان لتخلص الدني"، مضيفًا وسم القلب بجوار علم لبنان.