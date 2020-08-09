تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن إصابتها بكورونا وتطلب طلب غريب من جمهورها

أعلنت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابها الرسمي على “إنستغرام “، مطالبة جمهورها بمساعدتها في تحسين حالتها النفسية من خلال تعليقاتهم أو إرسال مقاطع فيديو مضحكة.

ووجهت الجراش رسالة شكر وطمأنة لجمهورها، قائلة :”أشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين.. وبما أن الحالة النفسية لها تأثير وايد كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا .. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه ونكت ومنشن فيديوات اضحك .. وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتك على ايدي يا كورونا”.

واستقبلت الجراش الكثير من رسائل متابعيها على السوشال ميديا التي تحمل لها المحبة والأمنيات بالشفاء العاجل، فضلا عن تنفيذ البعض منهم لطلبها بإرسال أشياء مضحكة للتخفيف عنها في هذه الظروف.

وكانت الفنانة البحرينية قد سافرت إلى بيروت قبل أيام لمواصلة تصوير مسلسل “دفعة بيروت” مع نخبة من النجوم الشباب في الدراما الخليجية، على غرار فاطمة الصفي، وحمد أشكناني، ولولوة الملا، ونور الغندور، وروان مهدي، ومهند الحمدي، وغيرهم باقة أخرى كبيرة من الوجوه الفنية، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة،استعدادا لعرضه في موسم رمضان القادم بعد أن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا.

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