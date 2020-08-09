زوجة ليونيل ميسي تتفاعل مع تغريدة دانيلا سمعان.. صور

رنا صلاح الدين - تفاعلت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، مع تغريدة لصديقتها اللبنانية، دانيلا سمعان، زوجة الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي.

أنتونيلا روكوزو

دانيلا سمعان كانت قد نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لمنطقة مرفأ بيروت بعد تدميرها بالكامل على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مؤخرا، لتطالب بتحقيق العدالة في تلك الواقعة التي حولت بيروت لمدينة منكوبة بالكامل.

دانيلا سمعان

دانيلا كتبت باللغتين العربية والإنجليزية: "نريد العدالة لبيروت".. وعلقت أنتونيلا على التغريدة بنشر رموز (إيموجيات) دالة على دعمها لمنشور صديقتها اللبنانية.

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أنتونيلا روكوزو

أنتونيلا ترتبط بعلاقة جيدة مع دانيلا، بحكم العلاقة القديمة والوطيدة، التي تجمع بين ميسي وفابريجاس، اللذين تزاملا في أكاديمية نادي برشلونة قبل أن يجتمعا في وقت لاحق في الفريق الأول للنادي الكتالوني.

دانيلا سمعان

أنتونيلا روكوزو