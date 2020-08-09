شقيقة كريستيانو رونالدو توبخ لاعبي يوفنتوس

رنا صلاح الدين - وجهت البرتغالية، إلما أفيرو، الشقيقة الكبرى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة دعم لشقيقها، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي.

إلما أفيرو

إلما أفيرو كتبت "تدوينة" عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قالت فيها: "لقد فعلت أكثر من أي شخص آخر، أخي الغالي.. أنا فخورة بأدائك، أرى تفانيك في الملعب، ولكن للأسف، لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك، وببساطة من المستحيل تحقيق المزيد".

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إلما أفيرو

شقيقة كريستيانو أضافت، أنت تعلم أن كرة القدم صعبة، لكن عليك أن تتذكر أنك قدمت أفضل ما لديك، وما زلت الأفضل.

كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، كان قد أحرز هدفين للفريق الإيطالي، الذي فاز (2-1)، لكن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، لخسارته بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب هزيمته بهدف خارج أرضه، في لقاء الذهاب.

إلما أفيرو