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رنا صلاح الدين - أعلن المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكجريجور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، التقدم بالزواج من صديقته دي ديفلين.
كونور كان قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها، قائلا: "هذا هو عيد ميلاد زوجتي المستقبلية".
كونور ماكجريجور
الرياضي الإيرلندي قدم هدية ثمينة لصديقته هشية احتفالهما بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، وطلب الزواج منها.
كونور ماكجريجور
يشار إلى أن كونور كان قد ارتبط بصديقته دي ديفلين منذ عام 2008، ولديهما طفلان، كونور جونيور، وكرويا.
كونور ماكجريجور
كانت هذه تفاصيل خبر كونور ماكجريجور يقدم أغلى هدية لصديقته في عيد ميلادها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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