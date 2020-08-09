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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أميتاب باتشان يعلن تعافيه من كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
أعلن أبهيشيك باتشان، نجل النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان، عن تعافيه من فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به، الشهر الماضي.
وكتب أبهيشيك، عبر حسابه على "أنستقرام"، أن نتيجة آخر مسحة قام بها، الجمعة، جاءت سلبية.
ووجه الشكر للجميع على صلواتهم ودعائهم، معبرا عن سعادته بالخروج من المستشفى والعودة إلى منزله.
كما وجه الشكر لكل طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى نانافاتي، الذي كان يعالج فيه، على العناية به وبعائلته، مؤكدا أنه لولا مساعدتهم ما تحققت هذه النتائج.
كان النجم أميتاب باتشان أعلن تعافيه من الفيروس في 3 أغسطس الجاري، بعد فترة علاج استمرت 3 أسابيع، وقد سبقته في التعافي، النجمة اَيشواريا راي، زوجة أبهيشيك وابنتها أرداهيا.
وأعلن أميتاب باتشان ونجله إصابتهما بكورونا في 11 يوليو الماضي، ثم جاءت بعدهما بأيام قليلة اَيشواريا وأرداهيا.
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